نيستوري إرانكوندا افتتح التسجيل للمنتخب الاسترالي في الدقيقة التاسعة، وفي الدقيقة الثانية عشرة سجل زميله جيوفاني دي أبرو الهدف الثاني، بعدها بدقيقتين سجل وانغ يودونغ الهدف الأول للمنتخب الصيني.

وفي الدقيقة الثامنة عشرة عاد اللاعب إرانكوندا ليسجل الهدف الثاني له والثالث لبلاده، وفي الدقيقة الخامسة والعشرين سجل غلاسون الهدف الرابع للمنتخب الاسترالي، وعند الدقيقة الثانية والخمسين سجل كواي جيون الهدف الثاني للمنتخب الصيني، قبل أن يضيف وانغ الهدف الثاني له والثالث للصين عند الدقيقة الثانية والستين، وفي آخر أنفاس اللقاء سجل أماناتيديس الهدف الخامس للمنتخب الأسترالي.

