أوما موزو إيدافي منحت التقدّمَ لمنتخبِ نيجيريا عند الدقيقة السابعة والعشرين لكن أميليا فيلا ريال نجحت في التعديل عند الدقيقة الأربعين ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في الأخير للمنتخب النيجيريّ بأربع لثلاث ليتأهّلَ إلى المربع الذهبيّ.