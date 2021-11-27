نارسيس يؤكد جاهزية الكاميرون لاستضافة كأس الأمم الإفريقية من قبل beIN SPORTS November 27, 2021 08:53 0:33 دقيقة قال وزير الرياضة الكاميروني نارسيس مويل كومبي، إنّ بلاده جاهزة لاستضافة كأس الأمم الإفريقية رغم ما يثار عن بعض أوجه القصور. مقابلات كأس أمم إفريقيا -آخر الفيديوهات 3:12 دقيقة تشافي برشلونة يبحث عن الفوز على فياريال 0:33 دقيقة نارسيس يؤكد جاهزية الكاميرون للاستضافة 0:30 دقيقة قضية تلاعب بالبيانات المالية تلاحق يوفنتوس 4:41 دقيقة الارتياح يسود الأوساط الكروية في روسيا 0:33 دقيقة مانشيني يحذّر من خطورة مقدونيا الشمالية 4:09 دقيقة الشارع البرتغالي يدرك صعوبة قرعة الملحق الأوروبي 3:53 دقيقة قرعة الملحق الأوروبي مبعث قلق للشارع الإيطالي 2:31 دقيقة ردود الأفعال في تركيا بعد قرعة الملحق الأوروبي 1:16 دقيقة رياض محرز: "هدفنا التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا" 1:41 دقيقة شرف الدين عمارة: "نحترم جميع المنافسين"