نادي هارتس سيتخذ إجراءات قانونية ضد قرار إلغاء الدوري الاسكتلندي May 18, 2020 22:25 0:58 دقيقة -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة السماح بعودة الرياضات "قليلة الاحتكاك" في إيران 2:14 دقيقة مشاعر مختلفة بعد عودة مباريات الدوري الألماني 0:18 دقيقة بريمن وليفركوزن يختتمان جولة تاريخية 0:26 دقيقة لا اتفاق حول صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس 0:10 دقيقة ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم 2019 - 2020 0:39 دقيقة وزارة الرياضة الإيطالية تراجع البروتوكول الطبي 0:24 دقيقة مجموعة من جماهير يونيون برلين حاولت دخول الملعب 1:59 دقيقة "شكوك" حول استئناف الدوري الإيطالي 2:05 دقيقة عودة مرتقبة لليغا منتصف الشهر القادم 16:06 دقيقة آخر أخبار البودسليغا مع محمد كيدان وهيثم فاروق