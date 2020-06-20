نادي كروزيرو في مفترق طرق من قبل beIN SPORTS June 20, 2020 12:04 3:36 دقيقة يعاني نادي كروزيرو البرازيلي من أزمات عدة داخل الملعب وخارجَهُ، بعد أن هبط نهاية العام الماضي إلى الدرجة الثانية. -آخر الفيديوهات 3:36 دقيقة نادي كروزيرو في مفترق طرق 1:47 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 11:45 دقيقة موجز الأخبار 3:41 دقيقة مانشستر يونايتد ينجو من الخسارة أمام توتنهام 0:28 دقيقة انتصارات فياريال القيصرية تتجدد وأمل الأبطال ينتعش 0:36 دقيقة ساوثهامبتون يعمّق جراح نوريتش سيتي 3:33 دقيقة إشبيلية يشعل الدوري الإسباني بتعادله مع برشلونة 0:29 دقيقة تشيلسي مستعد للتفريط في خدمات كانتي ! 1:03 دقيقة نيمار يخسر "قضيته" أمام برشلونة 2:58 دقيقة الأندية المصرية تستأنف التدريبات