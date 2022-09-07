الهلال بطل الدوريّ السعودي وصل إلى الدوحة بحضور أبـرزِ نجومه لمواجهة الزمالك في قمّةٍ مرتقبة يوم الجمعة المقبل التاسع من الشهر الجاري على استاد لوسيل أحد ملاعب كأس العالم FIFA قطر 2022™، وهو الملعب الذي سيحتضن نهائي المونديال.

