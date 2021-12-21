نادي الكويت يتوّج بطلاً لكأس أمير دولة الكويت من قبل beIN SPORTS December 21, 2021 19:20 0:24 دقيقة توّج نادي الكويت بلقب كأس أمير دولة الكويت بعد فوزه في النهائي على القادسية بهدف دون رد. ووقّع ديوميرسي مبوكاني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة والعشرين لينال الكويت اللقب. تقارير إخبارية القادسية الكويتي الكويت الكويتي كأس أمير دولة الكويت -آخر الفيديوهات 1:06 دقيقة فياريال يحقق فوزاً ثميناً على ألافيس 1:29 دقيقة عطال يرشح منتخب بلاده للظفر بكأس الأمم الإفريقية 1:28 دقيقة كل الأحداث الرياضية في ويلز خلف أبواب مغلقة 0:31 دقيقة التونسية أنس جابر تعلن إصابتها بكوفيد-19 0:31 دقيقة نابولي يعن إصابة إينسينيي بفيروس كورونا 0:50 دقيقة لا عقوبات على يورغن كلوب بعد تصريحاته الأخيرة 0:24 دقيقة نادي الكويت يتوّج بطلاً لكأس أمير دولة الكويت 9:59 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للرجاء قبل مواجهة الأهلي 15:59 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للأهلي قبل مواجهة الرجاء 0:38 دقيقة السباح التونسي أحمد الحفناوي يواصل الإبداع