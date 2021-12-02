وبحسب نادي الجنوب الإيطالي فإن كوليبالي أصيب على مستوى فخذه اليسرى، ومن المتوقع أن يفتقد نابولي خدمات مدافعه لفترة قد تتجاوز الشهر، وهو ما قد يعني توجيه ضربة موجعة لآمال المنتخب السنغالي الذي قد يخسرُ جهود كوليبالي في كأس أمم إفريقيا المقررةِ إقامتُها في الكاميرون في يناير المقبل.

