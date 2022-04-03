ويملك الفريقان 66 نقطة قبل أن يخوض ميلان مباراته في ختام هذه المرحلة ضد ضيفه بولونيا الإثنين.

تقدم الضيوف الذين لعبوا في غياب هدافهم النيجيري فيكتور أوسيمهن، عبر المهاجم المخضرم لورنتسو إينسينيي من ركلة جزاء إثر المخالفة التي ارتكبها حارس أتالانتا الأرجنتيني خوان موسو على البلجيكي دريس مرتنس داخل المنطقة (14).

ثم ساهم اينسينيي بالهدف الثاني عندما لعب ركلة حرة مباشرة بسرعة ليتابعها ماتيو بوليتانو على الطائر داخل الشباك (37).



وردّ أتالانتا بهدف الهولندي مارتن دي رون من كرة رأسية مقلصًا النتيجة (58)، لكن الكلمة الأخيرة كانت لصالح الفريق الجنوبي الذي سجل الهدف الثالث حاسماً النتيجة بواسطة المقدوني إليف ألماس إثر هجمة مرتدة (81) محققًا الفوز الثالث لفريقه تواليًا في الدوري.



في المقابل، تابع أتالانتا عروضه السيئة على أرضه هذا الموسم حيث لم يحقق سوى أربعة انتصارات في "سيري أ"،

وفشل في تعزيز حظوظه ببلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ في رصيده 51 نقطة على بعد ثماني نقاط من يوفنتوس الرابع الذي يلعب لاحقًا مع ضيفه إنتر.



واستمر روما في عروضه الإيجابية وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم في آخر 10 مباريات في الدوري بفوزه خارج ملعبه على سمبدوريا بهدف وحيد.



وجاء الهدف عن طريق لاعب الوسط الأرميني هنريك مخيتاريان بهجمة بدأها الحارس البرتغالي روي باتريسيو وصلت على الرواق الأيسر عند البولندي نيكولا زاليفسكي فمررها متقنة داخل المنطقة ليتابعها مخيتاريان داخل الشباك (27).



وأضاع هدّاف روما، الإنكليزي تامي أبراهام، فرصة سهلة لتعزيز تقدم فريقه قبيل نهاية الشوط الأول.

ويحتل روما المركز الخامس متخلفًا بفارق 5 نقاط عن يوفنتوس.



وبقي فيورنتينا في الصراع على انتزاع بطاقة المشاركة في المسابقات الأوروبية بفوزه على إمبولي 1-صفر.



ورفع فيورنتينا رصيده في المركز الثامن إلى 50 نقطة.



وكانت نقطة التحول في مطلع الشوط الثاني عندما رفع الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه مدافع إمبولي سيباستينو لوبرتو ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.



وبعدها بدقيقة واحدة، استغل فيورنتينا النقص العددي في صفوف منافسه ليسجل هدف المباراة الوحيد عن طريق الجناح الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس (58).



ويملك فيورنتينا مباراة مؤجلة يخوضها ضد أودينيزي في 27 نيسان/أبريل.

