ميندي يشارك طلاب إحدى المدارس لعبة فيديو من قبل beIN SPORTS June 12, 2022 14:43 1:31 دقيقة زار حارس تشيلسي، السنغالي إدوارد ميندي، إحدى مدارس مقاطعة سان دوني الفرنسية، وشارك طلابها لعبة فيديو تعليمية غير ربحية. تقارير إخبارية تشيلسي -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة مؤسسة دوري نجوم قطر توقع اتفاقية شراكة مع فيفا 0:42 دقيقة رفض دعوى قضائية ضد كريستيانو رونالدو 0:51 دقيقة مسؤولو ريفر بليت يؤكدون تواصلهم مع سواريز 1:31 دقيقة ميندي يشارك طلاب إحدى المدارس لعبة فيديو 0:35 دقيقة وداع يليق بالقائد مارسيلو 0:31 دقيقة كأس فرنسا لكرة اليد – سيدات: ميتز يتوّج باللقب 0:45 دقيقة تقارير: نونيس بات قريباً من ليفربول 0:57 دقيقة جمال علام يلمح إلى إقالة إيهاب جلال 1:58 دقيقة إيطاليا والمجر تفرضان التعادل على إنكلترا وألمانيا 0:54 دقيقة مشوار العراق يتوقف عند ربع النهائي