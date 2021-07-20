وقال النادي في بيان له، إنه بناءً على سلسلة من الاختبارات والفحوصات، يَتوقع الأطباء أن يتعافى تماماً.

وأكد ميلان أن غازيديس سيظل يشغل منصبَه مديرا تنفيذيا خلال فترةِ العلاج، حيث سيحظى بدعم كامل من مالك النادي، والرئيس، والإدارةِ العليا.

