وبعد قدومه من الفحص الطبي، تجمع أنصار النادي الباريسي أمام فندق "رويال مونسو" الذي يمكث فيه ميسي، فحياهم قبل أن يهم بالدخول إلى الفندق.

ومن شرفة الفندق، أطل النجم الأرجنتيني رفقة عائلته مجدداً ليحيي المشجعين الباريسيين الذين يعيشون لحظات تاريخية بانضمام أحد أساطيرة الكرة إلى فريقهم.

🚨🚨 ليونيل ميسي 🇦🇷 يحيي جماهير باريس سان جيرمان من الفندق 🇫🇷 pic.twitter.com/VNnpm6yHeL — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) August 10, 2021

آخر التطورات مع مراسلي beIN SPORTS في باريس

وكان النجم الأرجنتيني وصل إلى باريس قرابة الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر بالتوقيت المحلي، ولوّح للجماهير من إحدى الشرفات لقاعة في مطار لو بورجيه مرتدياً قميصاً مكتوب عليه كلمة "هنا باريس".

وغرد النادي الباريسي فكتب "سيعقد مؤتمر صحفي في قاعة بارك دي برينس يوم الأربعاء 11 آب/ أغسطس في تمام الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي (12 بتوقيت مكة المكرمة).

Une conférence de presse se déroulera dans l’auditorium du Parc des Princes ce mercredi 11 août à 11h.



À suivre en Live sur https://t.co/1DL7waZXZY dès 10h. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

وبدأ نادي العاصمة الفرنسية مقطع الفيديو بعبارة "ميركاتو أبدايت"، أي تحديث في سوق الانتقالات، مع لقطات تظهر من بين أمور أخرى طائرة في السماء وست كرات ذهبية في خلفيتها برج إيفل، إضافة الى القميص الأرجنتيني مع رقم 10 وشراب المتة الذي يحتسيه الأرجنتينيون، وقلم يوقع على ورقة.

وكان صديق ميسي وزميله السابق في برشلونة البرازيلي نيمار من أول المرحبين بالنجم الأرجنتيني على انستاغرام كتب فيه "اجتمعنا مجدداً" في إشارة إلى الفترة التي أمضاها اللاعبان معاً في النادي الكاتالوني بين 2013 و2017 قبل أن ينتقل النجم البرازيلي إلى نادي العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وتجمعت المئات من جماهير النادي الباريسي خارج مطار لو بورجيه شمال باريس انتظاراً للنجم الفذ.

كما تجمعت الجماهير أمام معقل النادي الباريسي بارك دي برانس.

السفر من برشلونة

واتضحت ملامح النادي المستقبلي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سافر من مطار برشلونة ألبرات ظهر اليوم، مصحوباً بزوجته وأبنائه الثلاثة ليستقل الطائرة المتجهة إلى العاصمة الفرنسية.





هذا وأزال نادي برشلونة صورة ليونيل ميسي من ملعب كامب نو، في مشهد حرص عدد من جماهير النادي على توثيقه.

وخاض ميسي مع برشلونة 778 مباراة (بدأ أساسياً 694 مبارة ودخل بديلاً في 84).

وودع ميسي ناديه برشلونة بعد مسيرة أسطورية أول أمس الأحد بؤتمر صحفي عاطفي للغاية أجاب فيه على أسئلة الصحفيين المتعلقة بحثيات خروجه.

وفاز ميسي مع برشلونة بـ542 مباراة، وخسر 94 مباراة وتعادل في 142.

وسجل 672 هدفاً وقدم 268 تمريرة حاسمة.