وتدور الترشيحات بقوة حول إسم نجمِ باريس سان جيرمان ليونيل ميسي الذي كان حجر الأساس في تتويج بلاده بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022™.

حفل جوائز ذا بيست لاختيار الأفضل خلال العام الماضي في مختلف الفئات سيتضمن سبع جوائز مختلفةٍ سيتم توزيعها خلال الحفل الذي سـيقام بالعاصمة الفرنسية باريس، وسيشهد اختيار أفضل لاعبٍ ولاعبةٍ في العام، وكذلك أفضل مدربٍ ومدربة، إضافة ً إلى أفضل حارس وحارسة مرمى، كما سيتم اختيار أفضل هدفٍ في العام.

وستتابعون تغطية ًخاصة لهذا الحدث المرتقب مساء اليوم الاثنين اعتباراً من الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

