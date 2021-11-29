وقال ميسي نجم نادي العاصمة الفرنسية إنه سعيد بالتواجد في باريس سان جيرمان ويريد أن يواصل مشواره لافتاً إلى أنه يستمتع بشكل كبير بلعب كرة القدم.

وتطرق ميسي إلى فوزه مع منتخب بلاده بلقب كوبا أميركا معتبراً التتويج إنجازاً تاريخياً طال انتظاره وجاء نتيجة عمل جماعي.

وأهدى ميسي الجائزة لزوجته وأبنائه وإخوته ولوالديه، مضيفاً أنه يحتفي بالكرة الذهبية هذه المرة وهو يلعب لنادي العاصمة الفرنسية.

وختم ميسي كلامه متوجهاً إلى المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي وصيفه وقال: "أقول إلى ليفاندوفسكي إنه شرف كبير بالنسبة لي ان أكون منافسا له في هذه الجائزة وهو يستحق أن يكون ضمن الأفضل".

وفاز ميسي البالغ 34 عاماً بالنسخة الخامسة والستين لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية متفوقاً على ليفاندوفسكي الذي حل ثانياً، في حين جاء الإيطالي جورجينيو ثالثاً.