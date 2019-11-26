وكشفت الصحيفة بأن مجلة "فرانس فوتبول" المانحة للجائزة قد أرسلت الاثنين فريقاً إلى برشلونة لإجراء حوار مع قائد البلاوغرانا وأخذ صور له في إجراء اعتيادي تقوم به المجلة مع الفائز بالجائزة بغرض نشر الحوار في عدد خاص يلي حفل تسليم الكرة الذهبية الذي سيقام الاثنين المقبل في مسرح شاتلي بالعاصمة الفرنسية باريس.

