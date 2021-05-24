ميركاتو نشط للمدربين في ألمانيا من قبل beIN SPORTS May 24, 2021 22:07 2:15 دقيقة مع نهاية الموسم الحالي يشهد الدوري الألماني سوق انتقالات للمدربين هو الأكثر نشاطاً منذ سنوات لدرجة أنه خطف الأضواء من سوق انتقالات اللاعبين. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة شابوفالوف يعلن انسحابه من رولان غاروس 10:29 دقيقة التعمري يتحدث عن احترافه في بلجيكا وقبرص 5:19 دقيقة راموس يقبل قرار إنريكي ويتمنى للمنتخب الأفضل 1:53 دقيقة غوارديولا يؤكد جاهزية لاعبي سيتي لنهائي الأبطال 1:28 دقيقة توخل سيعمل على إراحة لاعبيه ذهنياً قبل النهائي 1:05 دقيقة راموس خارج قائمة إسبانيا المشاركة في يورو 2020 0:20 دقيقة مباراة الأهلي ونهضة بركان - آخر الأخبار والتحديثات 0:30 دقيقة رئيس نابولي يؤكد رحيل غاتوزو 3:02 دقيقة انطلاقة جيدة لفينيكس وفيلادلفيا في البلاي أوف 4:06 دقيقة سان جيرمان ينهي الدوري في المركز الثاني