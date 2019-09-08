وكتب مورينو عبر حسابه على "تويتر" ليل السبت الأحد "أمس اقترحت على الرئيسين إيفان دوكي ومارتن فيسكارا أن ننظم مونديال الإكوادور كولومبيا البيرو 2030، العام الذي ستكون فيه لأميركا الجنوبية أفضلية لناحية استضافة البطولة".

والتقى الرؤساء الثلاثة على هامش قمّة عقدت في كولومبيا خصصت للبحث في إجراءات لحماية غابة الأمازون من الحرائق.

ويرغب اتحاد كرة القدم الأميركي الجنوبي (كونميبول) في أن تكون القارة مضيفة لنسخة العام 2030 من البطولة، في الذكرى المئوية للمونديال الأول الذي استضافته الأوروغواي عام 1930.

وأبدت العديد من الدول رغبتها في استضافة مونديال 2030، أبرزها الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والباراغوي التي ستتقدم بملف مشترك.

كما أعربت إسبانيا والبرتغال عن رغبتهما في الاستضافة، ومثلهما فعلت اليونان وبلغاريا وصربيا ورومانيا، إضافة إلى إنكلترا وإيرلندا.

ومن المقرّر أن يختار الاتحاد الدولي (فيفا) الدولة أو الدول المضيفة لمونديال 2030 في العام 2022 على هامش النسخة المقبلة من الكأس التي تستضيفها قطر، علماً بأن مونديال 2026 سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيكون الأول بمشاركة 48 منتخباً بدلاً من 32.