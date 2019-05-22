أحمد النفيلي

تستعد بولندا لاستضافة نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً والتي تستضيفها على أراضيها في الفترة من الخميس الثالث والعشرين من أيار/مايو الحالي وحتى الخامس عشر من حزيران/يونيو القادم.

ويشارك في البطولة العالمية المرتقبة 24 منتخباً هي منتخبات قطر والسعودية واليابان وكوريا الجنوبية من آسيا، والسنغال ونيجريا وجنوب أفريقيا ومالي من أفريقيا إضافة إلى المكسيك وبنما والولايات المتحدة وهندوراس من الكونكاكاف، فيما ستمثل منتخبات الأرجنتين وأوروغواي والإكوادور وكولومبيا قارة أميركا الجنوبية وسيشارك منتخبا نيوزيلندا وتاهيتي عن أوقيانوسيا فيما ستمثل قارة أوروبا عبر منتخبات إيطاليا والبرتغال وأوكرانيا وفرنسا والنرويج.

وغاب عن المشاركة في مونديال 2019 طرفا المباراة النهائية في كأس العالم الماضية التي أقيمت في كوريا الجنوبية، وهما منتخبا إنكلترا حاملة اللقب وفنزويلا الوصيفة.

وكانت القرعة قد سحبت في الرابع عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2018 وأسفرت عن وقوع بولندا الدولة المضيفة في المجموعة الأولى بجوار كل من كولومبيا وتاهيتي والسنغال، فيما حلت المكسيك وإيطاليا واليابان والإكوادور في المجموعة الثانية، وضمت الثالثة كل من هندوراس ونيوزيلندا والإكوادور والنرويج في سيشارك المنتخب القطري ضمن المجموعة الرابعة بجوار كل من نيجيريا وأوكرانيا والولايات المتحدة.

ممثل العرب الآخر في البطولة المنتخب السعودي سيواجه منتخبات مالي وفرنسا وبنما في المجموعة الخامسة، بينما ستتواجه منتخبات البرتغال والأرجنتين وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا ضمن المجموعة السادسة.

الأرجنتين الأكثر تتويجا

ويعد المنتخب الأرجنتيني هو أكثر الفرق المشاركة في مونديال الشباب تحت 20 عاماً تتويجاً باللقب إذ سبق لراقصي التانغو الصغار حمل كأس البطولة 6 مرات أعوام (1979 - 1995- 1997 – 2001 - 2005 - 2007)، بينما توج المنتخب البرتغالي باللقب مرتين أعوام 1989 و1991، وكان المنتخب الفرنسي على موعد مع الفوز بلقب البطولة عام 2013.

وشهدت البطولة الحالية غياب قوى تقليدية توجت باللقب من قبل أبرزها بالطبع البرازيل حامل اللقب 5 مرات أعوام 1983 – 1958 – 1993 – 2003 – 2011، إضافة إلى صربيا التي حصدت البطولة مرتين عامي 1987 بالمسمى القديم يوغوسلافيا وعام 2015، وأفريقياً لن تشارك إحدى القوى التقليدية على صعيد منتخبات الشباب وهو المنتخب الغاني بطل نسخة عام 2009 التي استضافتها مصر.

الولايات المتحدة والأرجنتين الأكثر مشاركة

وعلى الصعيد الظهور في النهائيات العالمية يعد منتخبا أميركا والأرجنتين هما أكثر المنتخبات تواجداً في نهائيات كأس العالم للشباب حيث شارك كل منهما في نهائيات البطولة 16 مرة وأفضل إنجازات المنتخب الأميركي كان الحصول على المركز الرابع في نسخة عام 1989.

المنتخب الكوري من جانبه يأتي في المركز الثاني من حيث عدد المشاركات إذ تواجد في النهائيات العالمية 15 مرة وأفضل إنجازاته كان الحصول على المركز الرابع عام 1983، المنتخب الأوروغواياني أيضاً شارك في 15 نسخة سابقة وافضل إنجازاته كان الحصول على المركز الثاني في مونديالي 1997 و2013.

وعربياً نجد أن المنتخب السعودي شارك في مونديال الشباب 9 مرات سابقة وأفضل إنجازاته كان التأهل إلى ثمن النهائي مرتين عامي 2011 و2017.

العنابي القطري من جانبه هو صاحب أفضل إنجاز عربي في تاريخ نهائيات كأس العالم للشباب حيث تأهل إلى المباراة النهائية في مونديال 1981 التي أقيمت في أستراليا قبل أن يخسر أمام منتخب ألمانيا الغربية.

ست مدن

بولندا تستضيف النسخة الثانية والعشرين من نهائيات كأس العالم للشباب دون 20 عاماً في 6 مدن ليس من بينها العاصمة وارسو وهي بييلسكو فيالا وبيدغوشتش وغدينيا ولوبلين إضافة إلى تيتشي و "وودج".

المنتخب القطري سيخوض مباريات ضمن المجموعة الرابعة في مدينة تيتشي تحديداً على استاد المدينة الذي يتسع ل15600 متفرجاً، بينما سيلعب المنتخب السعودي مبارياته في مدينتي غدينيا حيث يتسع استادها ل 15139 متفرجاً وبيدغوشتش ل20247 متفرجاً.

الأرجنتين بدورها ستلعب مبارياتها في مدينتي تيتشي وبييلسكو فيالا التي يتسع ملعبها ل15.067 منتخباً.

مصنع النجوم

وتعد بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً هي من أهم البطولات الكروية التي تشهد الخطوات الأولى لنجوم وأساطير كرة القدم فأسطورة الأرجنتين وكرة القدم العالمية دييغو مارادونا كان أفضل لاعب في مونديال عام نهائيات عام 1979 كما جمع "الأرنب" الأرجنتيني خافيير سافيولا بين لقب هداف البطولة وأفضل لاعب وذلك في مونديال 2001.

مونديال 2005 في هولندا شهد الظهور الأول للأسطورة العالمية وساحر كرة القدم ليونيل ميسي الذي توج بلقبي هداف البطولة وأفضل لاعب فيما قاد هداف ونجم مانشستر سيتي سيرخيو أغويرو منتخب الأرجنتين للقب مونديال 2007 في كندا بعد سيطرته أيضاً على لقبي الهداف وأفضل لاعب.

مونديال عام 2013 في تركيا أيضاً شهد فوز فرنسا باللقب وحصول لاعب مانشستر يونايتد الحالي ونجم الديوك بول بوغبا على لقب أفضل لاعب.

كل ذلك يجعلنا نترقب انطلاق مباريات البطولة ومتابعتها أملاً في اكتشاف نجوم المستقبل.