مونتاغلياني يرحب بمشاركة قطر في كأس الكونكاكاف الذهبية من قبل beIN SPORTS April 16, 2023 11:15 0:53 دقيقة رحب فيكتور مونتاغلياني رئيس اتحاد الكونكاكاف بمشاركة المنتخب القطري في كأس الكونكاكاف الذهبية، مونتاغلياني أشاد بتنظيم قطر لكأس العالم الأخيرة. مقابلات منتخب قطر كأس الكونكاكاف الذهبية -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة مونتاغلياني يرحب بمشاركة قطر في الكأس الذهبية 0:45 دقيقة عماد محمد يأمل تدريب منتخب العراق الأول مستقبلاً 2:59 دقيقة لقاء بحسابات مختلفة بين نوتنغهام ومانشستر يونايتد 2:55 دقيقة آرسنال يلاقي وست هام في ديربي منتظر 2:17 دقيقة برشلونة يبحث عن النقاط الثلاث عندما يلاقي خيتافي 0:36 دقيقة ليونيل ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو 4:39 دقيقة ريال مدريد يعود بفوز من أرض قاديش 4:30 دقيقة باريس سان جيرمان يحسم مواجهة القمّة أمام لونس 0:44 دقيقة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز يفوز على بروكلين نتس 1:04 دقيقة مبابي يواصل كتابة التاريخ