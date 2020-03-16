وبحلول مساء الجمعة الماضي, باتت البطولات الوطنية الخمس الكبرى في القارة العجوز (ألمانيا, إيطاليا, فرنسا, إسبانيا, وانكلترا) والعديد غيرها, معلقة حتى مطلع نيسان/أبريل على الأقل, بعد القيود الكبيرة التي فرضها تفشي فيروس "كوفيد -19" والإجراءات الصارمة المعتمدة للحد من انتشار وباء أودى بحياة أكثر من 6500 شخص حتى صباح الإثنين.

وأرجأ الاتحاد القاري الى موعد غير محدد, ما تبقى من مباريات إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال, أيقونة مسابقات الأندية في كرة القدم, وذهاب الدور ثمن النهائي للمسابقة الرديفة "يوروبا ليغ".

ويعقد يويفا الثلاثاء اجتماعا عبر تقنية الاتصال بالفيديو "لبحث رد كرة القدم الأوروبية على تفشي الفيروس".

ومن المقرر ان يقسم الاجتماع الموسع الى ثلاثة لقاءات منفصلة, تبدأ صباحا بين يويفا وممثلي الأندية واللاعبين والبطولات الوطنية, يليه آخر مع الاتحادات الوطنية ال55 الممثلة فيه, وثالث للجنة التنفيذية للاتحاد القاري يتوقع ان يصدر في أعقابه بيان شامل يحدد التوجهات المقبلة.

ويتوقع ان يرتبط مصير البطولات الوطنية أيضا بنتيجة هذا الاجتماع الذي يأتي مع تسارع الأحداث بشأن "كوفيد-١٩" ويُنظر الى أوروبا على انها بؤرته الجديدة ، لاسيما في إيطاليا وإسبانيا حيث تسجل أعداد الوفيات زيادة ملحوظة.

كما طالت الإصابة بالفيروس عددا من اللاعبين والفرق لاسيما في إيطاليا وإسبانيا, ما يطرح علامات استفهام حول ما اذا كان استئناف المسابقات ممكنا عمليا مطلع نيسان/أبريل المقبل, كما تأمل السلطات الكروية.

وأشار يويفا الى ان اجتماع الثلاثاء سيبحث في مصير "كل البطولات الوطنية والمسابقات القارية, إضافة الى كأس أوروبا 2020 'التي من المقرر ان تقام بين 12 حزيران/يونيو و 12 تموز/يوليو, وتفرض تحديات إضافية هذا العام لأنها مقررة في 12 مدينة مختلفة على امتداد القارة.

"لا خيار" أمام "يويفا"

وبحسب مصدر معني بكرة القدم العالمية، يجد يويفا نفسه أمام احتمال وحيد لا ثاني له، وهو تأجيل المنافسات.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، لوكالة فرانس برس "لا خيار أمام يويفا: يجب تأجيل كأس أوروبا".

وتابع "يجب ان يعود الجميع الى الطاولة عندما تنتهي الأزمة لإعادة جدولة كل شيء. يجب عندها إعادة إعداد كل الروزنامة العالمية" للأحداث الرياضية, والتي تعرضت لتأثير هائل بسبب الفيروس.

وبدأت في الأيام الأخيرة الدعوات لإرجاء منافسات المسابقتين القاريتين وبطولة كأس أوروبا, لاسيما من إيطاليا التي تعد الأكثر تضررا من الفيروس في القارة العجوز, وكانت الأولى من بين دولها الكبرى التي أعلنت وقف كامل المنافسات الرياضية حتى الثالث من نيسان/أبريل.

وأيد مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني تأجيل النهائيات الى 2021، في موقف مماثل للذي اتخذه رئيس اتحاده غابرييلي غرافينا هذا الاخير الذي كشف في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية مساء الأحد انه سيدعو خلال الاجتماع "الى إرجاء إقامة كأس أوروبا.

من جهته، أبدى مدير رابطة الدوري الألماني كريستيان سيفرت الإثنين موقفا مماثلا.

واعتبر بعد جمعية عمومية لأندية الدرجتين الأولى والثانية تقرر خلالها تعليق المنافسات حتى الثاني من نيسان/أبريل على الأقل, أن الأولوية هي لاستكمال الدوري الألماني لعدم تكبيد الأندية خسائر مالية كبيرة.

وعلى جانب آخر، قال رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو غريت "ثمة من يريدون اللعب, وآخرون لا يريدون ذلك" مضيفا "سيحصل نقاش, وفي نهاية اليوم (الثلاثاء) سيعرف موقف يويفا بالنسبة الى دوري الأبطال, الدوري الأوروبي + يوروبا ليغ + والبطولة القارية".

وبحسب التقارير ، يميل التوجه الى إرجاء نهائيات كأس أوروبا للسماح باستكمال البطولات الوطنية والمسابقات المحلية.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" الإثنين عن مصدر مقرب من اجتماع الغد, ان من الاقتراحات استكمال مسابقتي الأندية بصيغة مختصرة, أي إقامة ربع النهائي ونصف النهائي من مباراة واحدة بدلا من مباراتي ذهاب وإياب.

وأشارت تقارير صحافية مؤخرا الى ان من الاحتمالات المقترحة إقامة كأس أوروبا في خريف أو شتاء العام 2020 نظرا لأن نقلها الى صيف 2021 سيتعارض مع كأس العالم التي ينظمها الاتحاد الدولي (فيفا) ومن المقرر ان تقام في الفصل ذاته بصيغة جديدة من 24 فريقا.

وردا على سؤال لفرانس برس، رفض الفيفا التعليق على هذا الأمر.

لكن اقتراح إقامة النهائيات في فصل الشتاء يتوقع ان يثير حفيظة الأندية والبطولات الوطنية التي تكون في خضم الموسم المحلي, وسبق للعديد منها ان أبدى امتعاضه من قرار إقامة مونديال 2022 في قطر خلال تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسبمر بسبب الظروف المناخية, بدلا من الموعد المعتاد لنهائيات كأس العالم في فصل الصيف.

وانعكس تعليق المنافسات أيضا على العديد من مواعيد المنتخبات الوطنية التي كانت قد أعدت مباريات أو دورات ودية تحضيرا للبطولة القارية التي تقام كل أربعة أعوام, وتوجت البرتغال بلقب نسختها الأخيرة عام 2016.

وفي حين تردد ان كأس أوروبا 2020 قد تقام خلف أبواب موصدة أمام المشجعين, يبدو هذا الخيار صعب التطبيق لاسيما وانه قد ينعكس سلبا على الإيرادات المالية الكبيرة وعائدات عقود البث التلفزيوني.