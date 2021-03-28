يسعى المنتخب السوداني إلى تأهل تاريخي نحو كأس أمم إفريقيا على حساب منتخب جنوب إفريقيا, حيث تلعب صقور الجديان المواجهة الحاسمة بفرصة الفوز فقط، وذلك ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة.

البث المباشر لمباراة السودان وجنوب إفريقيا سيكون اليوم الأحد 28-3-2021 في الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS HD 4.

مباراة السودان وجنوب إفريقيا- مباشر

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة السودان وجنوب إفريقيا بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.