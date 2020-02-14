موعد مباراة الترجي والزمالك | بث مباشر

البث المباشر لمباراة الترجي والزمالك يوم الجمعة 14 شباط/فبراير انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 18:00 بتوقيت مصر والساعة 17:00 بتوقيت تونس).

مباراة الترجي والزمالك ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة الترجي والزمالك في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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