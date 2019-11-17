مباراة منتخب الجزائر وبوتسوانا بث مباشر

مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا

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مباراة الجزائر وبوتسوانا تأتي ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم افريقيا لحساب المجموعة الثامنة.

ويسعى "محاربو الصحراء" وأبطال إفريقيا 2019، لتأكيد بدايتهم المثالية في التصفيات عندما سحقوا منافسهم الأبرز في المجموعة منتخب زامبيا بخماسية كاملة، وذلك بمحاولة تحقيق فوز جديد على أرض بوتسوانا المتعادلة خارج أرضها مع زيمبابوي (0-0) في الجولة الافتتاحية.

موعد مباراة الجزائر ومضيفتها بوتسوانا سيكون يوم الاثنين 22:00 بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 2. ويسبق المباراة استوديو تحليلي ينطلق على الساعة 21:30.

مشاهدة مباراة الجزائر وبوتسوانا في بث مباشر عبر الانترنت

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