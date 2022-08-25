وتتألف قرعة الدوري الأوروبي من اثنين وثلاثين فريقا سيتمّ تقسيمهم على ثماني مجموعات من أربعة أندية.

وسيشهد الموسم الجديد منافسة شرسة على اللّقب بين العديد من الفرق الكبيرة على غرار مانشستر يونايتد وآرسنال وروما وريال سوسييداد.

وبعد سحب قرعة الدوري الأوروبي ستسحب قرعة مجموعات دوري المؤتمر والتي ستعرف كذلك مشاركة اثنين وثلاثين فريقا عشرة منهم يتمّ تحويلهم من الملحق المؤهل للدوري الأوروبي.

وبإمكانكم مشاهدة التغطية الخاصة لوقائع قرعتي دور المجموعات للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر على قناتنا الإخبارية يوم غد الجمعة بداية من الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

