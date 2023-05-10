موعد قرعة كأس آسيا – قطر 2023
البث المباشر لمراسم قرعة كأس آسيا – قطر 2023 يوم الخميس 11 أيار/مايو انطلاقاً من الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة مباشرة على beIN SPORTS AFC
مشاهدة قرعة كأس آسيا – قطر 2023 في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS مراسم القرعة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.
معلومات هامة:
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قرعة كأس آسيا – قطر 2023 ستكون في دار الأوبرا بالحي الثقافي "كتارا".
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توزّعت المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة على 4 مستويات من 6 منتخبات حسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) على الشكل التالي:
المستوى الأول: قطر (مضيفة)، اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، السعودية
المستوى الثاني: العراق، الإمارات، عمان، أوزبكستان، الصين، الأردن
المستوى الثالث: البحرين، سوريا، فلسطين، فيتنام، قرغيزستان، لبنان
المستوى الرابع: الهند، طاجيكستان، تايلاند، ماليزيا، هونغ كونغ، إندونيسيا.
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7 نجوم يشاركون في سحب القرعة: حسن الهيدوس قائد منتخب قطر، الأوزبكي سيرفر دجيباروف، الكوري الجنوبي بارك جي-سونغ، النجم الأسترالي تيم كايهل، الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا، قائدة الصين السابقة سون وين، مايمول روكي أول امرأة تقوم بالإشراف على تدريب منتخب الهند للسيدات عام 2017.
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تقام النسخة الـ18 من كأس آسيا بين 12 كانون الثاني/يناير و10 شباط/فبراير 2024.
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توّج المنتخب القطري بآخر نسخة من كأس آسيا والتي كانت قد أقيمت في الإمارات.
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منتخب طاجيكستان الوافد الجديد على النهائيات.
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كوريا الجنوبية وإيران هما الأكثر مشاركة في نهائيات كأس آسيا (15 مشاركة).
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المنتخب الياباني يملك النصيب الأكبر من عدد التتويجات (4 ألقاب) ثم السعودية وإيران بـ3 ألقاب.
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ستقام كأس آسيا – قطر 2023 على ملاعب: استاد الجنوب (الوكرة)، استاد البيت (الخور)، استاد أحمد بن علي (الريان)، استاد الثمامة، استاد المدينة التعليمية، استاد خليفة الدولي، استاد جاسم بن حمد، واستاد عبدالله بن خليفة.