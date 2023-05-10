موعد قرعة كأس آسيا – قطر 2023

البث المباشر لمراسم قرعة كأس آسيا – قطر 2023 يوم الخميس 11 أيار/مايو انطلاقاً من الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة مباشرة على beIN SPORTS AFC

مشاهدة قرعة كأس آسيا – قطر 2023 في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS مراسم القرعة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

معلومات هامة:

قرعة كأس آسيا – قطر 2023 ستكون في دار الأوبرا بالحي الثقافي "كتارا".

توزّعت المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة على 4 مستويات من 6 منتخبات حسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) على الشكل التالي:

المستوى الأول: قطر (مضيفة)، اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، السعودية

المستوى الثاني: العراق، الإمارات، عمان، أوزبكستان، الصين، الأردن

المستوى الثالث: البحرين، سوريا، فلسطين، فيتنام، قرغيزستان، لبنان

المستوى الرابع: الهند، طاجيكستان، تايلاند، ماليزيا، هونغ كونغ، إندونيسيا.