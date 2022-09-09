مشاهدة مباراة الزمالك والهلال

معلومات البث المباشر لمباراة الزمالك والهلال

مشاهدة مباراة الزمالك والهلال فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل.

وفرضت مباراة الزمالك المصري والهلال السعودي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم الجمعة نظراً لقيمة وعراقة الفريقين.

مباراة الزمالك والهلال - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة الزمالك والهلال، ستكون متوفرة مباشرةً على قناتي beIN SPORTS وbeIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة الزمالك والهلال اليوم الجمعة على الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة الزمالك والهلال أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

