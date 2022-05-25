مشاهدة مباراة روما وفاينورد روتردام

معلومات البث المباشر لمباراة روما وفاينورد روتردام

مشاهدة مباراة روما وفاينورد روتردام فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة واعدة بالتشويق والإثارة.

وفرضت مباراة روما وفاينورد روتردام نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم نظراً لقيمة وعراقة الفريقين ورغبتهما للصعود على منصة التتويجات القارية.

مباراة روما وفاينورد - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة روما وفاينورد روتردام مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة روما وفاينورد روتردام اليوم الأربعاء على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة روما وفاينورد روتردام أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

