

مشاهدة مباراة قطر والبرتغال

معلومات البث المباشر لمباراة قطر والبرتغال

مشاهدة مباراة قطر والبرتغال فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة واعدة بالإثارة والحماس.

وفرضت مباراة المنتخب القطري ونظيره البرتغالي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها beIN SPORTS نظراً لقيمة المنتخبين ورغبتهما في الظهور بوجه مشرق ضمن طريق الاستعداد لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وستدور المواجهة المرتقبة ضمن الطريق إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ بين المنتخبين على ملعب "استاديو دو ألغارفي" بالبرتغال.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد وجّه الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم للمشاركة في التصفيات الأوروبية.

وعلى ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 كممثل للدولة المضيفة، فإن نتائج مبارياته لن تحتسب في ترتيب نقاط منتخبات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات لوكسمبورغ والبرتغال وأذربيجان وصربيا وجمهورية أيرلندا.

وتعد هذه المشاركة فرصة تاريخية للعنابي للاستعداد على أفضل وأكمل وجه لمعترك كأس العالم FIFA قطر 2022™.

مباراة قطر والبرتغال - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة قطر والبرتغال مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً عبر قناة beIN SPORTS.

وستبث مباراة قطر والبرتغال اليوم السبت على الساعة العاشرة و15 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (22:15)، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة قطر والبرتغال أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.