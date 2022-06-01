كيفية مشاهدة مباراة إيطاليا ضد الأرجنتين

البث المباشر لمباراة إيطاليا والأرجنتين

مباراة إيطاليا والأرجنتين على لقب "لا فيناليسيما" تعتبر من أهم مباريات اليوم الأربعاء التي ستكون منقولة عبر قنوات beIN SPORTS إذ بعد قرابة 11 شهراً على الانتصار القاري الذي حققته على الإنكليز في معقلهم، تعود إيطاليا الأربعاء إلى ملعب "ويمبلي" في لندن لمواجهة ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني بطل أميركا الجنوبية، باحثة عن شيء من المعنويات بعد فشل التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية توالياً.

موعد مباراة إيطاليا والأرجنتين

موعد مباراة إيطاليا والأرجنتين هو اليوم الأربعاء 1 يونيو في الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة يسبقها استوديو تحليلي.



ما هي القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا والأرجنتين

مباراة إيطاليا والأرجنتين ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 2 PREMIUM ، كما يمكنك مشاهدة المواجهة أيضاً على الإنترنت، إذ يتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.



لمشاهدة المباراة وأهم الأحداث والبرامج الرياضية والترفيهية، اضغط على هذا الرابط للتعرف أكثر على الباقات واختيار الأنسب لك!