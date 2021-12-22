كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء

معلومات البث المباشر لمباراة الأهلي والرجاء

أنهى الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، استعداداته تحسباُ لمواجهة الرجاء المغربي في نهائي كأس السوبر الإفريقية بالدوحة، ويسعى زملاءُ الحارس محمد الشناوي لتأكيد تفوقهم في هذه المسابقة والحفاظ على لقبهم الذي توجوا به الموسم الماضي أمام نهضة بركان المغربي.

ومن جانبِه أكمل الرجاء الرياضي المغربي بطل كأس الاتحاد الإفريقي تحضيراته قبل مواجهة الأهلي.

الحصة الأخيرة كانت خفيفة وبدت فيها معنويات عناصر الرجاء مرتفعة، والتتويجُ باللقب الثالث في المسابقة وإسعادُ الجماهير العريضة من أبرزِ أهدافِ الرجاء في هذه المباراةِ التي لن تكون سهلة.



مباراة الأهلي والرجاء – كيفية المشاهدة

• مباراة الأهلي والرجاء سيكون موعدك معها اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة وسيسبق المباراة بساعة الاستوديو التحليلي الذي سيتعرض لكل اللقطات الفنية الهامة الخاصة بتلك المواجهة الكبرى.

• مواجهة الأهلي والرجاء ستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS 1.

• سينبري الزميل رؤوف خليف للتعليق على الموقعة المرتقبة بين الأهلي والرجاء.

• يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

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