

لا تفوتوا مشاهدة قرعة كأس أمم أوروبا 2020 التي تستضيفها العاصمة الرومانية بوخارست السبت للبطولة القارية الأهم والتي ستقام للمرة الأولى في 12 مدينة في 12 بلداً على امتداد القارة العجوز.

وفرضت قرعة كأس أمم أوروبا 2020 نفسها كإحدى أهم أحداث البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS.



قرعة كأس أمم أوروبا 2020 - معلومات البث مباشر



مشاهدة قرعة كأس أمم أوروبا 2020 مباشرة، ستكون متوفرة على قناة beIN SPORTS الإخبارية السبت في الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

قرعة كأس أمم أوروبا 2020 يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي على الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة يتناول به ضيوف beIN SPORTS حيثيات القرعة وكواليسها إضافة إلى نشر تقارير وإحصاءات خاصة.



وستبث قرعة "يورو 2020" تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشاهدونا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT وYouTube.