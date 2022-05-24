مورينيو يشدد على أهمية الفوز بلقب دوري المؤتمر من قبل beIN SPORTS May 24, 2022 19:37 1:09 دقيقة أكد جوزيه مورينيو مدرب روما أن نهائي دوري المؤتمر سيكون مهماً لإنهاء الموسم بلقب، مضيفاً أنهم سيلعبون بضغوط أقل على اعتبار أنهم أمنوا مشاركتهم في الدوري الأوروبي باحتلالهم المركز السادس في الدوري. مقابلات جوزيه مورينيو دوري المؤتمر الأوروبي -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة مورينيو يشدد على أهمية الفوز بلقب دوري المؤتمر 0:43 دقيقة تسونغا يغادر منافسات رولان غاروس ويودّع كرة المضرب 0:45 دقيقة كوفاتش يعود إلى الدوري الألماني من بوابة فولفسبورغ 0:40 دقيقة تحديد موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 1:14 دقيقة بليشكوفا تصعد إلى ثاني أدوار "رولان غاروس" 3:46 دقيقة آخر أخبار نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 1:12 دقيقة تين هاخ يكشف عن رؤيته المستقبلية لمانشستر يونايتد 0:50 دقيقة مانشيني يعلن قائمة إيطاليا للاستحقاقات المقبلة 0:47 دقيقة روما يعدّ العدّة لمواجهة فينورد روتردام 0:38 دقيقة ريال مدريد يواصل تحضيراته لمواجهة ليفربول المرتقبة