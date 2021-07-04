و أكد المدرب البرتغالي أن الإصابة ستمنع اللاعب من المشاركة لأشهر عديدة لكنه قال إن هذه هي كرةُ القدم وعليهم التعاملُ مع الوضع و تحضيرُ الفريق قبل بداية الموسم.

على الجانب الآخر تقيد التقارير بأن سبيناتسولا وصل الى العاصمةِ الايطالية، وسيتجه بعدها إلى فنلندا للقيام بالمزيد من الفحوص قبل إجراءِ عمليةٍ جراحية ستكون تحت اشراف البروفسور ساكاري أورافا الملقبِ بالساحر لخبرته و إتقانه لهذا النوع من العمليات.

وكان لاعبُ روما سبيناتسولا تعرض لإصابة بالغة، في ليلة تأهُل الإيطاليينَ إلى نصف النهائي.

حيث اُصيب بتمزق في وتر العرقوب، خلال مواجهة المنتخب الإيطالي مع نظيرهِ البلجيكي ليتلقى المدرب روبيرتو مانشيني ضربة موجعة في رحلة استعادةِ أمجادِ الآدزوري.





