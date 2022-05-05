مورينيو: "نهائي فريد من نوعه للاعبين والجماهير وإدارة الفريق" من قبل beIN SPORTS May 5, 2022 23:46 2:54 دقيقة أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بأن نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي يعتبر فريداً من نوعه خاصة للاعبين والجماهير وإدارة فريق روما. مقابلات جوزيه مورينيو روما دوري المؤتمر الأوروبي -آخر الفيديوهات 2:54 دقيقة مورينيو يتحدث عن وصول روما لنهائي دوري المؤتمر 3:05 دقيقة فينورد يتعادل مع مرسيليا ويتأهل إلى النهائي 3:55 دقيقة غلاسكو رينجرز يُطيح بلايبزيغ ويصعد للنهائي 1:59 دقيقة روما يتجاوز عقبة ليستر سيتي ويبلغ النهائي 3:26 دقيقة آينتراخت فرانكفورت يتخطّى وست هام ويبلغ النهائي 10:54 دقيقة الأرجنتين وإنكلترا.. التحضيرات والتطلّعات 0:45 دقيقة أليغري يُشيد بأنشيلوتي 1:13 دقيقة نادال يبلغ ربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة 5:21 دقيقة المنتخب الفرنسي ينشد الدفاع عن لقبه في مونديال قطر 4:36 دقيقة الجماهير تلتقط صوراً تذكارية مع كأس العالم