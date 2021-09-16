وأضاف مورينيو إن فريقه لايستحق الفوز على ضيفه بهذه النتيجة العريضة.

وضرب روما الإيطالي بقوة في أول مبارياته ضمن مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي واكتسح ضيفه سسكا صوفيا البلغاري بخمسة أهداف مقابل هدف الخميس على ملعب الأوليمبيكو لحساب المجموعة الثالثة.

