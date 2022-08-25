وارتقى المنتخب الموريتاني ثلاثة مراكز ليحتل المرتبة السابعة بعد المئة فيما أصبحت بوتسوانا رقم مئة وستة وأربعين في التصنيف الذي شهد تغييرات طفيفة على مستوى المراكز الخمسين الأولى، مثل تقدّم المنتخب القطري للمرتبة الثامنة والأربعين فيما حافظ المنتخب البرازيلي على صدارة التصنيف العالمي.



