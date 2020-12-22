مورغان تعود إلى الولايات المتحدة من قبل beIN SPORTS December 22, 2020 15:27 0:40 دقيقة أعلن نادي توتنهام عودة نجمة فريق السيدات، الأمريكية أليكس مورغان إلى الولايات المتحدة بعد نهاية الجزء الأول من الدوري الإنكليزي. تقارير إخبارية توتنهام أليكس مورغان -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة مورغان تعود إلى الولايات المتحدة 0:35 دقيقة رومينيغه: ألابا سيكون حرًا في تحديد وجهته المقبلة 0:58 دقيقة زيدان: "الجائزة من حق اللاعبين" 0:33 دقيقة كاسياس يعود إلى النادي الملكي 3:50 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 14 0:51 دقيقة الفيفا يتقدّم بدعوى جنائية ضد بلاتر 0:50 دقيقة بنزيمة فخور بنيله جائزة أفضل لاعب في الليغا 3:10 دقيقة برشلونة ينشد الفوز على مستضيفه بلد الوليد 2:46 دقيقة كأس الرابطة الإنكليزية: آرسنال لتضميد الجراح 1:50 دقيقة بنزيمة يتجاوز تييري هنري