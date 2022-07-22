موتسيبي في لقاء خاص مع beIN SPORTS يتحدّث عن صلاح وماني وميندي من قبل beIN SPORTS July 22, 2022 12:30 0:59 دقيقة عبر رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي عن ثقته بأن نجوماً كماني وصلاح وميندي سيجعلون كرة القدم الإفريقية الأفضل عالمياً وذلك في لقاء خاص مع beIN SPORTS. مقابلات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة موتيل تعبر عن خيبة أملها 1:05 دقيقة بوزياني تأمل في تحقيق نتائج أفضل مستقبلاً 0:43 دقيقة روما يرفض عرضاً من توتنهام لضم زانيولو 0:30 دقيقة اتحاد محترفي التنس يقرر إلغاء بطولة شنغهاي 0:59 دقيقة موتسيبي يتحدّث عن صلاح وماني وميندي 1:14 دقيقة ماني متحدثاً عن صلاح: "لا خلافات شخصية بيننا" 0:48 دقيقة ماني يتحدّث لـ beIN SPORTS عن بدايته مع بايرن 5:22 دقيقة ألمانيا في نصف نهائي بطولة أوروبا للسيدات 0:33 دقيقة كأس مصر: الزمالك يحرز اللقب على حساب الأهلي 4:08 دقيقة ماني يحتفل بطريقة خاصة ويطلق تصريحات عاطفية