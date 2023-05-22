مواجهتان مرتقبتان لتونس والعراق في كأس العالم تحت 20 عاماً من قبل beIN SPORTS May 22, 2023 11:40 2:47 دقيقة في كأس العالم تحت عشرين عاماً ولحساب المجموعة الخامسة يواجه منتخب تونس نظيره الإنكليزي، بينما يواجه المنتخب العراقي نظيره الأوروغواياني على أرضية ملعب دييغو مارادونا في بوينس آيرس. تقارير إخبارية العراق تونس كأس العالم تحت 20 عاماً -آخر الفيديوهات 2:47 دقيقة مواجهتان مرتقبتان لتونس والعراق في كأس العالم 0:55 دقيقة بنفيكا يفشل في حسم تتويجه بلقب الدوري البرتغالي 2:42 دقيقة مواجهة بطموحات متباينة بين نيوكاسل وليستر 2:02 دقيقة محرز يواصل كتابة التاريخ 4:52 دقيقة إيطاليا تتخطى البرازيل بعد مباراة غنية بالأهداف 1:35 دقيقة رياض محرز: هذا أمر لا يصدق 3:37 دقيقة أنشيلوتي: الملعب بأكمله أهان فينيسيوس 4:34 دقيقة باريس سان جيرمان يتخطى أوكسير بصعوبة 0:40 دقيقة نيجيريا تنتصر بصعوبة في كأس العالم للشباب 0:59 دقيقة ريال مدريد يتوّج بلقب الـ"يوروليغ"