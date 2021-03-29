مواجهة منتظرة على الصدارة بين مصر وجزر القمر من قبل beIN SPORTS March 29, 2021 14:54 3:03 دقيقة أنهى منتخبا مصر وجزر القمر استعداداتهما لمواجهتهما المرتقبة في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة بالكاميرون. المنتخبان كانا قد ضمنا التأهل مسبقاً، لكن كلا منهما يطمح لاعتلاء صدارةِ المجموعة. تقارير إخبارية تصفيات أفريقيا منتخب مصر جزر القمر -آخر الفيديوهات 15:57 دقيقة سانشيز يتحدث عن مواجهة العنابي لمنتخب إيرلندا 2:34 دقيقة اهتمام خاص بمباراة الجزائر وبوتسوانا 3:03 دقيقة مواجهة منتظرة على الصدارة بين مصر وجزر القمر 1:00 دقيقة ماذا قال حسن ووعد قبل لقاء قطر مع إيرلندا؟ 2:21 دقيقة كاتانيتش يمضي في تجديد عقده مع منتخب العراق 3:29 دقيقة إيطاليا تحقق فوزاً مستحقاً خارج الديار على بلغاريا 4:47 دقيقة المنتخب الألماني يعود بانتصار ثمين من أرض رومانيا 0:34 دقيقة ماسيا بطل فئة الموتو 3 في جائزة قطر الكبرى 3:27 دقيقة إسبانيا تفلت من فخ جورجيا وتفوز في الوقت القاتل 3:03 دقيقة كاين يقود إنكلترا لمواصلة انطلاقتها الجيدة