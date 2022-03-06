مواجهة منتظرة بين قطر والغرافة March 6, 2022 14:26 3:25 دقيقة يختتم نادي قطر والغرافة مباريات دور الثمانية في كأس أمير دولة قطر، مواجهةٌ لا تقبل القسمة على اثنين. ويبحث كل فريق عن الفوز لاقتلاع بطاقة التأهل إلى نصف نهائي أغلى الألقاب. تقارير إخبارية الغرافة نادي قطر كأس أمير دولة قطر -آخر الفيديوهات 3:20 دقيقة بييربوم يتألق في جولة لونجين لأبطال قفز الحواجز 0:59 دقيقة أنشيلوتي: قادرون على تكرار هذا الأداء أمام باريس 3:25 دقيقة مواجهة منتظرة بين قطر والغرافة 2:37 دقيقة الدحيل يتطلع لمواصلة مشواره في كأس أمير دولة قطر 3:06 دقيقة برشلونة لمواصلة نتائجه الإيجابية من بوابة إلتشي 2:52 دقيقة أتلتيكو مدريد يحل ضيفاً ثقيلاً على ريال بيتيس 0:51 دقيقة غرناطة يقيل مدربه مورينو 0:56 دقيقة فرنانديس وأوسوريو إلى المباراة النهائية 2:16 دقيقة جيمس يقود ليكرز لتحقيق الفوز على غولدن ستايت 0:41 دقيقة إصابة 22 مشجعاً خلال مباراة في الدوري المكسيكي