أعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن حصول قنوات beIN SPORTS على حقوق بث كأس موسم الرياض، الذي يستضيفه استاد الملك فهد الدولي في المملكة العربية السعودية يوم الخميس 19 يناير الجاري، وذلك في جميع المناطق التي تغطيها شبكة المجموعة وتشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفرنسا وتركيا وآسيا وأمريكا الشمالية والمنطقة الأسترالية الآسيوية.

وتجمع المباراة المنتظرة حامل لقب الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان وفريق يضم في تشكيلته كوكبة من أبرز نجوم ناديي الهلال والنصر السعوديين. وفي مشهد يتوق إليه عشاق المستديرة، يلتقي من جديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى نادي النصر مؤخرا، مع منافسه التاريخي الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يقود هجوم الفريق الباريسي بعد أسابيع قليلة من حصوله مع منتخب بلاده على لقب بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وتُعد المباراة المرتقبة أول مواجهة مباشرة تجمع النجمين، بعد لقائهما الأخير في المباراة التي تفوق فيها يوفنتوس الإيطالي على برشلونة الإسباني بثلاثة أهداف نظيفة في ديسمبر عام 2020.

ويتولى المدرب الشهير مارسيلو غالاردو تدريب الفريق السعودي، حيث يتمتع بمسيرة حافلة تشمل الفوز بلقب كأس ليبرتادوريس مرتين أثناء تدريبه لنادي ريفر بليت الأرجنتيني. فيما تزخر تشكيلة نادي باريس سان جيرمان بعدد من أبرز النجوم مثل البرازيلي نيمار وكيليان مبابي، الفائز بلقب هداف بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022TM.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبدأ التغطية المباشرة للمباراة في الاستديو التحليلي على قناة beIN SPORTS المفتوحة وقناة beIN SPORTS 2 باللغة العربية الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في حين تنطلق التغطية باللغة الإنجليزية عند الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS ENGLISH 1، تمهيداً لانطلاق المباراة الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وسيتوفر التعليق على الحدث باللغة الفرنسية أيضا عبر قناة beIN SPORTS FRENCH 2.

ويتولى المقدم السعودي طارق الحماد إدارة الاستديو التحليلي باللغة العربية، وينضم إليه قائد المنتخب السعودي السابق ياسر القحطاني؛ وطارق ذياب، نجم كرة القدم التونسية الأسبق؛ والنجم المصري صاحب الصولات والجولات محمد أبو تريكة. كما تتولى مذيعة beIN نيكي كروسبي مهمة إدارة الاستديو التحليلي باللغة الإنجليزية، بمشاركة النجم الفرنسي ولاعب نادي باريس سان جيرمان السابق ديدييه دومي، الذي يشغل حالياً منصب المستشار الفني لأكاديمية باريس سان جيرمان في الدوحة.