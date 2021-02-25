مواجهة مرتقبة بين الدحيل والسد في نهائي كأس قطر من قبل beIN SPORTS February 25, 2021 18:55 3:05 دقيقة مواجهة مشوقة يوم الجمعة بين الدحيل والسد في نهائي كأس قطر على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل. تقارير إخبارية السد كأس قطر الدحيل -آخر الفيديوهات 1:15 دقيقة إنفانتينو: "شغف المغاربة بكرة القدم لا مثيل له" 1:44 دقيقة جو كول لـbeIN SPORTS: "توخيل أثبت جدارته" 0:38 دقيقة إنتر يعلن إصابة مسؤولين بارزين في النادي بكورونا 0:39 دقيقة مباراة خالية من التعقيدات لمانشستر يونايتد 0:36 دقيقة نابولي في مهمة صعبة أمام غرناطة 2:38 دقيقة ميلان لحسم التأهل على أرضه أمام النجم الأحمر 6:46 دقيقة مسيرة الشعلة بحضور جماهيري ولكن دون هتافات 0:37 دقيقة غوف تبلغ نصف نهائي بطولة أديلايد 2:16 دقيقة يوتا جاز المتصدر يجتاح ليكرز المنقوص 1:24 دقيقة ماذا قال غوارديولا بعد مواجهة سيتي ومونشنغلادباخ ؟