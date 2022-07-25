سيدات إنكلترا سيحاولن بلوغ النهائي بعد أن حققن تأهلاً شاقاً أمام نظيراتهن الإسبانيات بهدفين لهدف بعد التمديد. ويسعين كذلك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق تتويج تاريخي بعدما احتلين مركز الوصافة في مناسبتين.

في حين ستحاول سيدات السويد المصنفات في المركز الثاني عالمياً بلوغ النهائي بعد ان غبن عنه منذ عام 2001. وهذه هي المرة الرابعة التي يتواجدن فيها في المربع الذهبي من أصل سبع مشاركات في يورو السيدات.

مواجهة إنكلترا والسويد في نصف نهائي بطولة أوروبا للسيدات سيكون موعدك معها في تمام العاشرة مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، وستبث عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.