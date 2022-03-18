مباريات ربع النهائي:
بودو/ غليمت النرويجي - روما الإيطالي
فاينورد روتردام الهولندي - سلافيا براغ التشيكي
أولمبيك مارسيليا الفرنسي - باوك سالونيكا اليوناني
ليستر سيتي الإنكليزي - بي إس في آيندهوفن الهولندي
وتقام مباريات الذهاب يوم 7 أبريل على أن تدور مواجهات الإياب يوم 14 أبريل.
نصف النهائي:
الفائز من مباراة ليستر سيتي الإنكليزي أمام بي إس في آيندهوفن الهولندي يواجه الفائز من مواجهة بودو/ غليمت النرويجي أمام روما الإيطالي.
الفائز من مباراة فاينورد روتردام الهولندي أمام سلافيا براغ التشيكي يواجه الفائز من مواجهة أولمبيك مارسيليا الفرنسي أمام باوك سالونيكا اليوناني.