مباريات ربع النهائي:

بودو/ غليمت النرويجي - روما الإيطالي

فاينورد روتردام الهولندي - سلافيا براغ التشيكي

أولمبيك مارسيليا الفرنسي - باوك سالونيكا اليوناني

ليستر سيتي الإنكليزي - بي إس في آيندهوفن الهولندي

وتقام مباريات الذهاب يوم 7 أبريل على أن تدور مواجهات الإياب يوم 14 أبريل.

نصف النهائي:

الفائز من مباراة ليستر سيتي الإنكليزي أمام بي إس في آيندهوفن الهولندي يواجه الفائز من مواجهة بودو/ غليمت النرويجي أمام روما الإيطالي.

الفائز من مباراة فاينورد روتردام الهولندي أمام سلافيا براغ التشيكي يواجه الفائز من مواجهة أولمبيك مارسيليا الفرنسي أمام باوك سالونيكا اليوناني.