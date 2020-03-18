من يقبل التحدي في #beINChallenge؟ March 18, 2020 21:56 6:27 دقيقة تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 6:27 دقيقة من يقبل التحدي في #beINChallenge؟ 0:42 دقيقة "ATP" و"WTA" تقرران تعليق الموسم حتى 7 يونيو 2:31 دقيقة اجتماع حاسم لرابطة أندية الدوري الانكليزي الخميس 11:59 دقيقة موجز الأخبار 0:38 دقيقة تغيير موعد عطلة الـ"فورمولا وان" 2:02 دقيقة توقّف الدوريات يصبّ في مصلحة بعض الأندية ! 0:55 دقيقة "فيفا" يصادق على تأجيل كأس أوروبا وكوبا أميركا 0:25 دقيقة 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في نادي ألافيس ! 0:39 دقيقة تيباس يتوقع انفراج أزمة الكرة الأوروبية منتصف مايو 0:56 دقيقة آمال إيطاليّة بمتابعة الدوري مطلع شهر أيار/مايو