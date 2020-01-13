مازن الريس

يستحق هدف علاء دالي في مرمى اليابان أن يصنّف كأحد أجمل أهداف بطولة آسيا تحت 23 سنة خاصة وأنّ ثمنه كان كبيراً بتقريب منتخب سوريا من التأهل إلى ربع النهائي وإقصاء اليابان رسمياً.

وفاز منتخب سوريا على اليابان 2-1 في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن بطولة آسيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، إذ جاء الانتصار بفضل هدف دالي الملقب بـ"جدو سوريا" قبل دقيقتين على النهاية.

من هو علاء دالي؟



لمع اسمع علاء دالي بقوة في صيف 2018 عندما أعلن نادي قطر القطري تعاقده مع اللاعب الموهوب المولود في مدينة حماة سنة 1997، وقتها دارت الكثير من الأحاديث بشأن لاعب واعد ومدى قدرته على حجز مكان بين نجوم الدوري القطري من المحترفين.



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أعير اللاعب الذي تدرّج في نادي النواعير وقتها إلى أمانة بغداد العراقي ومع أنّه أكمل النصف الثاني من الموسم مع قطر القطري لكنه لم يلعب، ليعود إلى سوريا صيف 2019 ويوّقع مع نادي تشرين الطامح للقب الدوري لمدة موسم واحد.

لقبا "جدو" و "سولشاير" يلاحقانه



ذكّر علاء دالي عشاق كرة القدم باثنين من أبرز النجوم المؤثرين جداً في الدقائق القاتلة عقب مشاركتهم كبدلاء، الأمر الذي جعل العديد من السوريين يشبهونه بمحمد ناجي جدو صاحب الأهداف القاتلة مع منتخب مصر في كأس إفريقيا منذ قرابة 10 سنوات، أو النرويجي سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الحالي وأسطورة الدقائق القاتلة مع الفريق الإنكليزي أيام الداهية فيرغسون.





هذه الألقاب جاءت بعد تسجيل دالي لهدف في الدقيقة 90+4 خلال فوز سوريا على قيرغيزستان 2-0 في التصفيات ومن ثم هدف التعادل على قطر 2-2 في الدقيقة 90+4 الخميس الفائت وأخيراً وليس آخراً هدفه أمام اليابان 2-1 الأحد د(88).

قصة الهدف وحلم دالي

استلم علاء دالي الكرة قرب منطقة جزاء سوريا، انطلق بها عدة أمتار وتبادل التمرير مع زميله المتألق الآخر عبد الرحمن بركات ليستلمها وينطلق بها لقرابة 50 متراً وسط محاولة لحاق دفاع اليابان به، دخل إلى منطقة الجزاء وبهدوء شديد وضع الكرة في الشباك.

ويراود حلم التأهل إلى الأولمبياد دالي وجميع بعثة المنتخب رغم اعترافهم بصعوبة المهمة، إذ يحتاج أداء تلامذة أيمن الحكيم للمزيد من التحسن خاصة في الخطوات القادمة التي لا تحتمل الخطأ.

وقال دالي في تصريحات أدلى بها قبل انطلاق البطولة: "نحلم بالتأهل إلى الأولمبياد، سنبذل كل ما نملك من جهد لأجل ذلك، ثقتنا بأنفسنا كبيرة ولا شيء مستحيل بوجود هؤلاء الرجال".