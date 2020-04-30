من هو الطفل الذي نال إعجاب ميسي ؟ April 30, 2020 19:08 2:49 دقيقة طفل يملك مهارات كبيرة في كرة القدم يصور ما يقوم به وينشره عبر الإنترنت حتى نال إعجاب الملايين ومن بينهم النجم ليونيل ميسي. -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة الدوري الالماني باشر بالفحوصات والإسباني قريبا 2:49 دقيقة من هو الطفل الذي نال إعجاب ميسي ؟ 0:34 دقيقة عودة محتملة للدوري الإنكليزي الممتاز في 8 يونيو 2:28 دقيقة أحمد راضي يخوض غمار انتخابات الاتحاد العراقي 0:37 دقيقة تحديد الخطوات اللازمة لاستئناف منافسات الهوكي 5:47 دقيقة تتويج سان جيرمان بطلاً لفرنسا ومحاكم في الأفق 0:41 دقيقة لقاء لوزان في الدوري الماسي لن يقام في آب/أغسطس 0:39 دقيقة أندي كول ينشئ صندوقاً لمساعدة مرضى الكلى 0:45 دقيقة فلايني ينتشل ناديه الأم من الاندثار 0:40 دقيقة جائزة النمسا الكبرى ستقام من دون جماهير