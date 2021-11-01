من نجاح إلى آخر.. قسم الديجيتال في beIN SPORTS وأبرز التحديات من قبل beIN SPORTS November 1, 2021 22:26 2:21 دقيقة التحديات الكبيرة التي واجهها قسم الديجيتال في beIN SPORTS وأبرز الإنجازات التي حققها في العام 2021. تقارير إخبارية beIN SPORTS -آخر الفيديوهات 2:21 دقيقة من نجاح إلى آخر.. قسم الديجيتال وأبرز التحديات 3:05 دقيقة القناة الإخبارية..أبرز التغطيات في العام 2021 4:54 دقيقة بين الماضي والحاضر.. كيف تغيرت beIN SPORTS؟ 3:14 دقيقة beIN SPORTS .. إمبراطورية أكبر البطولات العالمية 0:47 دقيقة لويد تخوض مباراتها الأخيرة في ملاعب كرة القدم 0:25 دقيقة سان جيرمان يمدد عقد كاراباتيتش لموسم إضافي 0:48 دقيقة أنس جابر تواصل الارتقاء في التصنيف 0:33 دقيقة بايرن يُنهي تدريباته استعداداً لمواجهة بنفيكا 0:29 دقيقة المشاكل الصحية تُبعد أغويرو عن تدريبات برشلونة 0:34 دقيقة برشلونة يواصل الاستعداد لمواجهة دينامو كييف