من سينال جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في عام 2020؟ من قبل beIN SPORTS December 12, 2020 13:56 1:52 دقيقة أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة المختصرة للأهداف الثلاثة المرشحة لجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العام، سون هيونغ مين ولويس سواريز وجورجيان دي أراسكايتا نالوا أكبر عدد من الأصوات. تقارير إخبارية لويس سواريز جائزة بوشكاش -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة ليكرز يهزم كليبرز ضمن استعدادات الموسم الجديد 1:52 دقيقة من سينال جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في عام 2020؟ 0:48 دقيقة نظرة أخيرة .. وداعاً باولو روسي 0:57 دقيقة وول وكوزينز يعودان إلى صفوف روكتس 1:06 دقيقة كلوب يتحدث عن سلبيات تقنية الفيديو 0:25 دقيقة ساسوولو إلى الوصافة مؤقتا رغم النقص العددي 1:54 دقيقة وست هام يتجاوز عقبة ليدز بنجاح 0:00 دقيقة ديمبا با في حوار حصري مع beIN SPORTS 0:35 دقيقة الحكم ببطلان شكوى ديشان ضد كانتونا 2:00 دقيقة الكرة الفرنسية تواجه شبح أزمة مالية